Jul 1, 2025 8:44 AMClock
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"تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي: غزة وإيران ستكونان على رأس جدول أعمال زيارة نتنياهو للبيت الأبيض

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