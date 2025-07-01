Jul 1, 2025 8:43 AMClock
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"تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي: ترامب يرغب في إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح كل الرهائن

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