Jun 30, 2025 6:23 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

تايمز أوف إسرائيل عن عضو من الليكود في الكنيست: لن تجرى انتخابات مبكرة ولن يسن أي تشريع يتعلق بمحاكمة نتنياهو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o