Apr 7, 2025 7:42 AMClock
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تايمز أوف إسرائيل عن جمعية المصنعين بإسرائيل: 26 ألف إسرائيلي سيخسرون وظائفهم إن لم تتغير رسوم واشنطن الجمركية

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