Apr 6, 2025 3:12 PMClock
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تايمز أوف إسرائيل: الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل بطارية ثانية من نظام ثاد للدفاع الصاروخي

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