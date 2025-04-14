Apr 14, 2025 10:18 AMClock
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تايمز أوف إسرائيل: أكثر من 250 عضوا سابقا في الموساد يدعون لإعطاء الأولوية لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس

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