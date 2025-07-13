Jul 13, 2025 10:08 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

تاس عن حاكم بيلغورود: إصابة شخصين في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف منزلا في المقاطعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o