Apr 9, 2025 11:09 AMClock
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تاس عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية: أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا سيكون تهديدا لروسيا وسيؤدي إلى صراع

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