Jul 13, 2025 1:06 PMClock
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"تاس": الخارجية الروسية تصف تقرير "أكسيوس" بشأن دعوة بوتين إيران للقبول باتفاق نووي مع وقف تخصيب اليورانيوم بـأنه "حملة مسيّسة وبشعة"

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