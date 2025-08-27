أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في حديث لقناة "الحدث" أن "جلسة الحكومة في 2 أيلول لعرض خطة حصر السلاح قائمة".

وشدد على أن "الحكومة هي مكان الحوار ولا داعي لكيانات جديدة".

وتابع متري: "الورقة الأميركية أتت لتثبيت وقف الأعمال العدائية".

وعلى صعيد آخر، قال متري: "مستعدون لزيارة سوريا والاستماع لمقترحاتها".

وأضاف: "نريد تعزيز التعاون مع سوريا على عدة صعد، كما نريد ترسيم الحدود بشكل نهائي مع سوريا".

وأكد أن "تأجيل الزيارات السورية الرسمية لا يعني وجود مشكلة".

من جهة أخرى، شدد متري في حديثه للحدث على أن "تدخل ايران بشؤون لبنان لا يزال قائما بشهادة مسؤوليها".