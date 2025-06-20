Jun 20, 2025 5:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

تأجيل البند الأول المتعلق بتصميم وانشاء وتطوير وتأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات-عكار بطريقة "بي او تي" او "دي بي او تي" الى الاسبوع المقبل لان الآلية القانونية بحاجة الى دراسة اضافية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o