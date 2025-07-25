Jul 25, 2025 5:45 PMClock
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تأجيل احتفال تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر الذي كان محدداّ يوم الأحد في بازيليك سيدة لبنان حريصا وذلك نتيجة الوعكة الصحية التي ألمّت بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي

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