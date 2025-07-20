Jul 20, 2025 11:04 AMClock
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بَدء القداس الالهي، في هذه الأَثناء، لِمُنَاسَبَةِ ​عيد القديس شربل​ في دير مار مارون - عنايا برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس

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