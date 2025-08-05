كشفت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لقناة "الجديد" أن الحزب لا يرغب في أي صدام داخلي، وقد تحرّك منذ مساء الإثنين لضبط الشارع واحتواء أي توترات، في محاولة لمنع الانزلاق نحو تصعيد قد يهدد الاستقرار الداخلي.

وأوضحت المصادر أن موقف نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم التصعيدي جاء في سياق الردّ على الورقة الأميركية "المتشددة" الأخيرة، والتي ترافقت مع ضغوط خارجية مكثفة مورست على الرؤساء اللبنانيين خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن الحزب يتعامل مع المرحلة بحذر، لكنه في الوقت نفسه يرفض أي محاولة لإملاء شروط خارجية على لبنان أو المساس بمعادلة المقاومة، مؤكدة أن الخطاب الأخير لقاسم يعكس هذا التوازن بين رفض التصعيد الداخلي والتمسك بالثوابت السياسية والوطنية.