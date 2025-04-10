المركزية - أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون، تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتثبيت المدربين في الجامعة اللبنانية عبر المباراة المحصورة، وذلك خلال مهرجان الرئيس نبيه بري الرياضي الذي نظّمه مكتب الشباب الرياضة المركزي في حركة "أمل" في الجامعة اللبنانية- كلية العلوم – الحدث، حضره بالإضافة إلى مسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي في الحركة، عميد كلية الإعلام ومديرها ورؤساء الأقسام وأفراد الهيئة التعليمية والإدارية وحشد من الفاعليات التربوية والطلاب.

وأوضح ان وزيرة التربية ريما كرامي "وعدت خلال اجتماعها مع لجنة التربية النيابية في مجلس النواب، بالعمل بمضمون التوصية التي اقترحتها اللجنة النيابية في مقاربة ملف التفرغ من خلال إستعادة مجلس الجامعة صلاحياته وفقًا للقانون ٦/٧٠ الذي يعطي الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعة، ويحدد آلية واضحة تعتمد من كل كلية من كليات الجامعة، وفقاً لأحكام القانون المذكور، وبعيدًا من اي تدخل سياسي أو طائفي".

وأشار الى ان "التوافق تمّ على تفعيل هذه الآلية والعمل على إصدار مرسوم عن مجلس الوزراء بتعيين مجلس الجامعة للقيام بالمهام وتطبيق الآلية المذكورة كترجمة فعلية لاستقلالية الجامعة اللبنانية".