رأى النائب الدكتور أشرف بيضون في تصريح من أمام مستشفيي تبنين الحكومي وصلاح غندور في بنت جبيل، ان المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مدينة بنت جبيل وأسفرت عن خمسة شهداء "تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية".

وأكد أن "هذه المجزرة تستهدف براءة الطفولة وتظهر تحديًا صارخا للمواثيق الدولية"، معتبرا أنها "ليست فقط بحق الإنسانية والبراءة والطفولة بل بحق من ألزم لبنان بتطبيق القرار ١٧٠١ دون ان يلزم العدو الاسرائيلي بتنفيذ بنود هذا القرار".

وأشار إلى أن "هذا العدوان لا يعد مجرد خرق للقرار 1701، بل هو اعتداء واضح"، لافتا الى أن "لبنان والمنطقة يمران بمرحلة خطيرة تتطلب تدخل الضامنين الأميركي والفرنسي بشكل جدي وحازم لوقف هذا التمادي".

ودعا بيضون "الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين، خاصة في الجنوب، من هذه الاعتداءات المتكررة. كما على الدولة اللبنانية ألا تترك المواطن اللبناني والجنوبي بشكل خاص بين مطرقة هذا العدو الصهيوني الذي لديه كل الأطماع في لبنان وبين سندان غياب الدولة الكلي".

وإذ أكد أن "السيادة يجب أن تترجم إلى أفعال وليس مجرد أقوال"، شدد على "ضرورة إيجاد حلول تلزم العدو الاسرائيلي بوقف إطلاق النار وتعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة".