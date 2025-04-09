المركزية - كتب النائب أشرف بيضون عبر صفحته على "اكس": "بعد متابعتنا الحثيثة والمستمرة منذ اللحظة الأولى لاتخاذ القرار عن مجلس الوزراء لمشروع المرسوم المتعلق بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي (رفع أجر الساعة)، تمَّ ظُهر هذا اليوم إصدار الرأي القانوني عن مجلس شورى الدولة بالموافقة على مشروع المرسوم المذكور أعلاه والمسجل أصولاً بموجب كتابين من وزارة التربية برقم 11/1672 تاريخ 12/3/2025 والمسجلين أصولاً في قلم مجلس شورى الدولة برقم 111 و138/2024-2025.

بناءً عليه، يصبح مشروع المرسوم قابلاً للإصدار والنشر بعد إزالة كل العوائق القانونية وبعد إتمام وزارة التربية صياغته وإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لإصداره ونشره".