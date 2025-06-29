Jun 29, 2025 12:03 AMClock
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بيروت يفوز على الحكمة بنتيجة 88-87 ويعادل السلسلة نصف النهائية 2-2 من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة

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