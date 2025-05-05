في أمسية مميزة احتضنتها منطقة كليمنصو في قلب بيروت، افتُتح مساء الخميس 1 أيار الجاري معرض JAH للفنون في مقره الجديد، بحضور نوعي لافت ضمّ نخبة من جامعي الأعمال الفنية، رجال وسيدات الأعمال، إعلاميين، صحفيين، نقّاد، فنانين، محبّي الفن، وأصدقاء المعرض. وقد شكّل هذا الحدث الثقافي محطة فارقة في المشهد الفني اللبناني، حيث اجتمع المجتمع الفني المحلي والدولي للاحتفاء بانطلاق فصل جديد من الإبداع والانفتاح والحوار الثقافي.

تميّز الافتتاح بإطلاق المعرض الجماعي الأول بعنوان "الافتتاح الكبير"، والذي ضمّ مجموعة متميزة من الأعمال الفنية لفنانين معاصرين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنوّعت الأعمال المعروضة بين الرسم، النحت، التصوير الفوتوغرافي، التركيبات الفنية، والوسائط المتعددة، متناولةً موضوعات تتعلق بالهوية، الذاكرة، المقاومة، والانتماء. كما تضمّن المعرض مختارات نادرة من مجموعة مؤسس المعرض، الدكتور أيمن بدرالدين، الذي عمل على جمعها بعناية وشغف على مدى أكثر من 25 عامًا.

وفي كلمته خلال الافتتاح، عبّر بدرالدين عن رؤيته الشخصية والإنسانية وراء تأسيس هذا الفضاء، قائلًا: "أقف أمامكم الليلة، لا بصفتي مؤسسًا لهذا المعرض فحسب، بل كإنسان آمن بأن الفن قوة قادرة على التغيير، على إيصال الرسائل، وعلى جمع الناس من مختلف الخلفيات والتجارب.

إن مدينة بيروت منحتنا الكثير، وهذا الفضاء الفني هو طريقتي في ردّ شيء من الجميل لمدينة لا تزال تنبض بالحياة، والجمال، والفن، رغم ما مرّت به من تحديات.

معرض JAH ليس مجرد صالة عرض، بل هو بيت لكل فنان، ولكل شخص يبحث عن معنى، ولكل زائر يتوق إلى لحظة من الإلهام.

لقد بدأ هذا المشروع من شغف شخصي، ونما مع الوقت بفضل كل عمل فني أثّر فيّ، وكل فنان لديه قصة يرغب في مشاركتها مع العالم.

أتوجه بالشكر والامتنان لكل من ساهم في هذه المسيرة، من الفنانين، إلى فريق العمل، إلى الأصدقاء والداعمين، ويسعدني أن يكون العديد منهم حاضرين معنا اليوم.

ومن هنا، من قلب كليمنصو، نعلن معًا انطلاقة فصل جديد من الفن والثقافة في بيروت. مرحبًا بكم في بيتكم."

المعرض الذي أشرف على تنظيمه السيد محمد ماضي حظي بإشادة واسعة من الحضور، الذين أثنوا على مستوى التنظيم، وثراء الأعمال الفنية، وجودة التصميم المعماري للمساحة الجديدة، التي جاءت متكاملة من حيث الرؤية والتجهيزات لتلبية متطلبات المشهد الفني المعاصر. وقد عبّر العديد من الزوار عن إعجابهم بروح المعرض الإنسانية، وبالتوازن الواضح بين الجمالية البصرية والعمق المفاهيمي للأعمال المعروضة.



JAH Art Gallery مؤسسة ثقافية مستقلة، تسعى إلى دعم الفنانين الناشئين والمخضرمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير منصة تحتضن الإبداع الحر، وتعزز الحوار مع الاتجاهات العالمية في الفن المعاصر. ومن خلال برامجه المتنوعة التي تشمل المعارض الفردية والجماعية، الندوات، الورش التعليمية، والمبادرات المجتمعية، يهدف المعرض إلى بناء جسر بين الفنانين والجمهور، وإتاحة الفن كوسيلة تواصل وتعبير متاحة للجميع.

ويأتي هذا الافتتاح كخطوة أولى ضمن خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة المعرض كمركز فني رائد في بيروت والمنطقة، ومصدر إلهام للأجيال القادمة من الفنانين، والمفكرين، ومحبي الفن.