كرمت بلدية سحمر رئيس بلديتها الشهيد الحاج حيدر شهلا، باحتفال أقيم في حسينية البلدة برعاية والوزير السابق مصطفى بيرم وحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان ومعاون مدير العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية جهاد ياسين ومدير العمل البلدي في البقاع الغربي حسين كريم ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن وفاعليات بلدية واختيارية وحزبية وعائلة الشهيد وحشد من الأهالي

وخاطب بيرم الحاضرين، في كلمة :" نحن مجتمعات المعجزة، نحن بناة الوطن، وإذا أراد أحد أن يتعلم السيادة فليأت إليكم، وإن اللون الأحمر في العلم اللبناني هو من دماء أبنائكم، نحن النشيد الوطني ونحن لبنان، ونحن إذا كبرنا نكبر غيرنا، وإذا قوينا نقوي غيرنا، نحن لا نقفل على أنفسنا ولسنا عنصريين، نحن لا نقول لغيرنا لا تشبهونا وإن كان لا يتشبهوا لكرامتنا وللعزة والإقتدار، لأن لا مذلة في قاموسنا، فإما نعيش أعزّاء وكرماء وإما بلاها".

وحول الإنتخابات البلدية قال بيرم:"نحن قدّرنا أن مصلحة هذه البيئة ومن دون أن نقفل على أحد هي أن يكون هناك تحالف بين حزب الله وحركة أمل، لأن المقاومة أكبر من حزب وتنظيم فالمقاومة هي الشعب وهي ثقافة ووعي، وعندما تكون هذه البيئة مستهدفة من العالم، فهذه الانتخابات هي معيار للانتخابات النيابية وكل عمل أعدائنا هي الانتخابات النيابية".

بدوره ،النائب قبلان أكد "ضرورة حفظ تراث الشهداء وتاريخ هذه الأمة المضحية"، وقال :" إذا اعتقدوا أن الديبلوماسية تحفظ الجنوب فليأتونا بالديبلوماسية لتحفظ الجنوب، وأي صيغة يرون أنها يمكن أن تقف في وجه هذا العدوان فقلنا ونقول نحن حتى الآن خلفهم، فليقرروا ماذا يريدون ونحن سنقف خلف هذه الدولة من أجل الدفاع عن الأرض ومن أجل الدفاع عن الوطن".

وأكد قبلان أن "الشهداء حمونا والمطلوب اليوم منا نحن أن نحمي الشهداء من خلال الحفاظ على هذه المصيرة، فالذي مضى كان صعبا وخطيرا والقادم سيكون أصعب وقد يكون أخطر، هناك أشخاص لو تسنى لها أن تحاكم الشهداء في قبورهم فستفعل ذلك، وإن استطاعت أن تحاسب الناس على انتسابهم وانتمائهم لهذا الخط وهذه المسيرة فستفعل، لكن دورنا نحن الحفاظ على هذه المسيرة، والسؤال سيبقى أننا في حال (حليّنا) عن إسرائيل فهل ستتركنا، وإذا أدرنا ظهرنا وجلسنا في بيوتنا فهل ستتركنا، وكل من يملك جواب على هذا السؤال بالإيجاب فأهلا وسهلا".

وتخلل الحفل التكريمي أناشيد لفرقة المنشد علي محمد وعرض فيلم يوثق بعضا من سيرة الشهيد.

وفي نهاية الحفل، قدّم مدير العمل البلدي في البقاع الغربي حسين كريّم ورئيس بلدية سحمر أيمن حرب دروعا تقديرية لعائلة الشهيد ولرئيس بلدية سحمر السابق محمد الخشن ولأعضاء المجلس البلدي الحالي.

والختام، كان تقديم بندقية للوزير بيرم تعود لأحد شهداء البلدة كتعبير عن الإلتزام بنهج المقاومة.