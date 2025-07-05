أكد الوزير السابق مصطفى بيرم، في كلمة ألقاها في مجلش عاشورائي في بلدة الرويسات في المتن الشمالي، أن "منطق الامور هو أن يلتزم العدو بالاتفاق لا أن يعمل البعض على تكريس ضعف لبنان عبر الإبتزاز والتهويل وفرض شروط العدو"، داعيا الى "الذهاب نحو حوار داخلي برعاية فخامة رئيس الجمهورية على اساس استراتيجية دفاعية تضمن نقاط القوة في لبنان وليس ضعف لبنان، لأننا في عالم لا يحترم الضعفاء".

وقال: "الأساس أن يكون هناك دولة مقتدرة تحمي شعبها، فهل مسموح لهذه الدولة أن تكون مقتدرة؟ ولماذا تعمل بعض السفارات على تدمير السلاح لنعيش مقلمي الأظافر الى جانب عدو مجرم؟".

وختم بيرم: "إن رهان المقاومة هو على صمود أهل المقاومة الذين يثبتون عند كل استحقاق بأنهم بحق أشرف الناس وأكرم الناس كما وصفهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله".