المركزية - أقيم في حسينية المحقق الكركي في بلدة الكرك البقاعية لقاء سياسيا مع الوزير السابق مصطفى بيرم، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين، حضره جمع من الفاعليات السياسية والثقافية والاجتماعية.

وتحدث بيرم عن المرحلة السابقة والحرب على لبنان و"المرحلة الحالية التي نواجه فيها كم هائل من الضغوط الامريكية والغربية والعربية معززة بضغوط عسكرية من قبل العدو الصهيوني المجرم، والهدف من هذه الضغوط هو إخضاع المقاومة وبيئتها، تمهيداً للتطبيع والإستسلام من أجل تحقيق هدف الصهاينة لحلم ما يطلق عليه إسم إسرائيل الكبرى".

واعتبر أن "ما يمارس من تجني من بعض الداخل على بيئة المقاومة هدفه توهين هذه الثقافة لكن كل ما يفعله هؤلاء من رأس هرمهم حتى أصغر واحد فيهم إصطدم بعزيمة أهلنا وصبرهم مما جعل المتخاذلين والمنبطحين يعيشون حالة ضياع وضبابية".