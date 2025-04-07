المركزية - شيّع "حزب الله" ثلة من الشهداء في بلدة مركبا الجنوبية، بمشاركة الوزير السابق مصطفى بيرم وفاعليات وشخصيات وعلماء دين وعائلات الشهداء والأهالي.

وألقى بيرم كلمةً أكد فيها أن "المقاومة تأتي شرعيتها من الشعب، وأن الشعب مصدر السلطات ومصدر التشريع ومصدر القرارات في القضاء"، معتبراً أن "الشعب هنا يعلن كلمته بأنّه يريد دولةً وجيشاً ولكن دولة عادلة وقادرة، لا دولة تحركها سفارة من هنا أو سفيرة تستدعي وزيراً من هناك، شعباً يريدها عزيزة، فقد قدم هذا الشعب أغلى ما لديه من أجل يعيش حياة عزيزة وكريمة".