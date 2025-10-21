أقام "حزب الله" احتفالا تكريميا لشهداء بلدة عيتيت الجنوبية، في حضور الوزير السابق مصطفى بيرم، وفاعليات وشخصيات وعوائل الشهداء.

وألقى بيرم كلمة تحدث فيها عن "الشهداء الذين نجتمع بذكراهم، كي نجدد العهد معهم جميعاً بمتابعة الطريق الذي سلكوه انطلاقاً من ارتباطهم بمدرسة أهل البيت".

ورأى ان "العدو الإسرائيلي ومن خلال عمليات التدمير والقصف المهولة التي نفذها خلال ثمانية وأربعين ساعة مع بداية الحرب على لبنان، كان يهدف إلى خلق صورة جديدة لضرب صورة المقاومة وتحطيمها، وتحطيم إرادة القتال والصمود وثقافة العزة والكرامة لدى شعبها، لكنه أخطأ، فنحن ورغم الاوجاع والدمار ورغم كل ما فقدناه وفي مقدمتهم أيقونتنا الكبرى والعبد الصالح السيد حسن نصر الله ومن بعده خليفته السيد هاشم صفي الدين، ورغم ضرب منظومة القيادة والسيطرة، ما يجعل أي جيش وقوة في العالم مستسلماً وغير قادر على الاستمرار، تمكّنّا من تعيين الأبدال الذين أكملوا الطريق وواجهوا العدو طيلة ستة وستين يوماً ومنعوه من التثبيت حتى وفي بلدة واحدة في الجنوب، وهذا ما يؤكد عظمة هذه المقاومة".