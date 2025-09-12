Sep 12, 2025 8:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بيان وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا: تشكل الضربات الإسرائيلية بالدوحة عملاً خطرًا جسيمًا على التوصل لاتفاق تفاوضي يضمن الإفراج عن الرهائن المتبقين وإنهاء حرب غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o