Apr 30, 2025 12:28 PMClock
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بيان نتنياهو وكاتس: وجهنا رسالة إلى النظام السوري بأن إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز

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