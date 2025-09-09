المركزية - صدر عن بطريركية الأرمن الكاثوليك البيان الآتي: "حرصًا على تسهيل التواصل مع المؤمنين الراغبين بالمشاركة في احتفالات تقديس المطران أغناطيوس مالويان، في روما خصّصت البطريركية الارقام الآتية لتلقّي الاتصالات والإجابة على استفساراتكم والحجوزات:



+961 81495852

+961 76 788225

+961 70 267909



نؤكد أنّ الأماكن متوفّرة للجميع، والتنظيم قائم، ونتطلّع إلى مشاركتكم الفاعلة في هذا الحدث الكنسي التاريخي.



ونلفت انتباه المؤمنين الكرام أنّ الأرقام الأخرى لا تعود للجنة المنظِّمة، ونرجو من الجميع اعتماد الارقام أعلاه فقط".