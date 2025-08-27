المركزية - أعلنت القنصلية الفخرية العامة لجمهورية النيبال في بيروت في بيان، "السماح للرعايا النيباليين العاملين في الخدمة المنزلية بالسفر إلى النيبال والعودة إلى لبنان بشكل قانوني، شرط إصدار عقد عمل موقّع ومصادق عليه لدى القنصلية".

كما أعلنت "استئناف إصدار التأشيرات السياحية بثلاث فئات: 15 يومًا، 30 يومًا، و90 يومًا، إلى جانب إمكانية التقدّم بطلبات تجديد جوازات السفر مباشرة عبر القنصلية".

وأكدت القنصلية أن "جميع الفئات العاملة من أبناء الجالية النيبالية في لبنان يمكنها الحصول على موافقة عمل من جمهورية النيبال، شرط أن تكون فئة العمل خاضعة لقانون العمل اللبناني".

