Jul 12, 2025 4:10 PMClock
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بيان مشترك لمنظمات الأمم المتحدة: من دون وقود كاف قد تضطر وكالاتنا إلى وقف عملياتها بالكامل في غزة

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