Apr 16, 2025 6:44 PMClock
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بيان مشترك قطري لبناني حول محادثات الدوحة: للمضي بخطط الاصلاح الاقتصادي وتأكيد على الدور الوطني للجيش وضرورة دعمه وتطبيق الـ1701

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