Jul 23, 2025 5:35 PMClock
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بيان مشترك عن اجتماع القمة البحرينية-اللبنانية: دعم المساعي الرامية إلى استئناف مفاوضات الملف النووي بين الولايات المتحدة وإيران، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل

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