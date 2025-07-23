Jul 23, 2025 5:35 PMClock
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بيان مشترك عن اجتماع القمة البحرينية-اللبنانية: تكثيف الاتصالات والزيارات المتبادلة، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم، مع التأكيد على مواصلة التنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة زعزعة الأمن والاستقرار

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