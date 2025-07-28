Jul 28, 2025 7:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بيان مشترك بعد لقاء كليمنصو بين جنبلاط ودريان وأرسلان: رفض اي محاولات لاثارة الفتنة وما تشهده السويداء مدان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o