Apr 27, 2025 4:16 PMClock
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بيان مشترك: السعودية وقطر ستسويان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار

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