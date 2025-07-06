Jul 6, 2025 8:41 PMClock
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بيان مجموعة الـ"بريكس": نحث كل الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في مفاوضات إضافية لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط في قطاع غزة

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