كشف مصدر دبلوماسي أن مجلس الأمن في صدد اعتماد بيان يدعم التزامات حكومة لبنان بممارسة سيادتها على أراضيها، مشيراً إلى أن "البيان يحضّ المجتمع الدولي على دعم الجيش اللبناني لضمان انتشاره جنوب الليطاني".



ولفت المصدر إلى أن "بيان مجلس الأمن يجدد دعم اليونيفيل، ويحض جميع الجهات على احترام سلامة أفرادها وأمنهم، ويدعو كل الفرَق إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية"، مشيراً إلى أن "البيان يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559، كما يرحب باستعداد لبنان لترسيم حدوده مع سوريا، وبجهوده لمنع التهريب".