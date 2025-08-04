Aug 4, 2025 3:44 PMClock
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بيان لمؤسسات حقوقية دولية: نطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقها في جرائم الحرب المرتكبة بقطاع غزة

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