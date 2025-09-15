بمناسبة انعقاد القمة العربية الاسلامية في الدوحة، صدر عن الحركة الثقافية-أنطلياس البيان الآتي:

إن أحد الأسباب الجوهرية لما آلت اليه أوضاع الفلسطينيّين في المرحلة الراهنة، لا سيّما في قطاع غـزّة، هو الاختلال الشديد في ميزان القوى بين العرب واسرائيل بمختلف مكوّناته السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، ما جعل حكومة نتانياهو طليقة اليدين في تنفيذ مخطّط الإبادة الجماعية والترانسفير بحقّ أهل غـزّة في ظلّ عجز دولي وعربي فاضح. من هنا، ترى حركتنا أن صدقيّة المؤتمر العربي الاسلامي المنعقد في الدوحة رهن بقدرة هذا المؤتمر على اتّخاذ قرارات غير عادية، من شأنها إحداث تغيير، ولو نسبي، في ميزان القوى في المنطقة واستنفار المجتمع الدولي لمزيد من التضامن والالتفاف مع الشعب الفلسطيني لإخراجه من المحنة الجهنّمية التي يعانيها. وعليه، فإن القمة مدعوّة الى اتّخاذ القرارات التالية:

1- إدانة الاعتداء الاسرائيلي على قطر، باعتباره قمة الاستهتار بالقانون الدولي، ومن أغرب مفارقات السياسة الدولية: أن يعتدي أحد أطراف النزاع على الوسيط الذي وافق هو نفسه على استضافته عملية تفاوضية من أجل حلّ نزاع عسكري قائم.

2- إعلان جميع الدول العربية والاسلامية التي لها علاقات مع اسرائيل تعليق هذه العلاقات على جميع المستويات الديبلوماسية والتجارية ريثما ترضخ حكومة نتانياهو للسير في طريق الحلّ السلمي والنهائي للقضية الفلسطينيّة.

3- دعوة الحكومة الاسرائيلية الى وقف الإبادة الجماعيّة ضدّ أهل غــزّة بإعلان وقف إطلاق النار فوراً في القطاع.

4- مطالبة اسرائيل برفع الحصار عن القطاع وإدخال مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية، العربية والدولية والأمميّة، الى الغزّاويّين، وإقامة مستشفيات ميدانية لإغاثة الجرحى والمصابين.

5- إلزام اسرائيل بقبول " حلّ الدولتين" الذي اتّخذته أخيراً الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يشبه الإجماع، ومباشرة البحث في آليات تنفيذ هذا القرار بإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

6- دعم الدولة اللبنانية وسلطاتها الدستورية في تنفيذ مندرجات القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال الحربية بين لبنان واسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي الى تحمّل مسؤلياته في الضغط على اسرائيل لتنفيذ ما يعنيها من موجبات هذه القرارات، وعلى الأخصّ الانسحاب من بقية المواقع التي تحتلّها في جنوب لبنان، ووقف اعتداءاتها اليومية المتكرّرة على الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى اللبنانيّين وإطلاق آلية ترسيم الحدود البرية مع لبنان.