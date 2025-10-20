Oct 20, 2025 9:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بيان لقمة التسع الأوروبية: نعرب عن قلقنا بشأن الوضع الإنساني الكارثي بغزة وندعو لإيصال المساعدات بلا عوائق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o