Jun 27, 2025 6:33 PMClock
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بيان لـنتنياهو وكاتس: نرفض الكذبة التي نشرتها هآرتس بشأن إطلاق جنود النار على سكان عزل في مراكز مساعدات بغزة

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