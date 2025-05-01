May 1, 2025 9:39 AMClock
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بيان لبناني-اماراتي مشترك: الاتفاق على اطلاع لبنان على تجارب الإمارات في مجال تطوير الأداء الحكومي والسماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة

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