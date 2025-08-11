Aug 11, 2025 11:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بيان لبلدية غزة ومؤسسات القطاع الخاص: خطة احتلال مدينة غزة اعتداء على السلم والأمن الإقليمي والدولي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o