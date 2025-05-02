May 2, 2025 5:08 PMClock
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بيان ل"التربية" بشأن جداول مستحقات المتعاقدين.. ماذا فيه؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه تم اعداد جداول مستحقات بدل فروقات الساعات المنفذة للمتعاقدين على حساب الصناديق وعددهم ١٩٠٩ متعاقدين ، عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول ٢٠٢٤ .
كما تم اعداد جداول بدل الصفائح وتعويض المثابرة للعاملين في المكننة والاجراء والمستخدمين على حساب صناديق المدارس الرسمية، عن شهري شباط واذار ٢٠٢٥ ، الذين بلغ عددهم ٤٢٧٣ . 
كذلك تم اعداد جداول مستحقات بدل المثابرة والصفائح للمتعاقدين في الادارة المركزية والمناطق التربوية عن شهري شباط واذار ٢٠٢٥ ، والذين بلغ عددهم  ١٦٨ . 
ولفتت الوزارة إلى أنها حولت هذه المستحقات ولمرّة أخيرة إلى شركة تحويل الأموال ، وسوف تكون متاحة للقبض مطلع الأسبوع المقبل ، على أن يتم الدفع في المرات المقبلة من خلال مصدر الدخل أي الصناديق ، وسوف تعمل الوزارة على تحويل الأموال إلى هذه الصناديق.

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