أكّدت السلطات القطرية والبريطانية، في بيان مشترك، على "تأييد التقدم الذي أحرز في عملية الإصلاح في لبنان".

ويأتي البيان المشترك بعد انقعاد أعمال الحوار الإستراتيجي القطري البريطاني الثاني في الدوحة.

ولفت الجانبان إلى "أننا ندعم المسار الدبلوماسي في ما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران"، كما "ندعو للعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية".

واتفاق الجانبان على "العمل معا في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار"، و"العمل معا لمعالجة النزاع المدمر في السودان".

وشددت سلطات قطر وبريطانيا على "أهمية الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا".