Apr 17, 2025 6:55 AMClock
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بيان صيني – ماليزي يدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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