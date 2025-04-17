Apr 17, 2025 6:54 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بيان صيني ماليزي مشترك: نعارض التهجير القسري لسكان غزة وندعو لقيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o