المركزية - صدر عن المكتب العمالي في حركة "أمل"، بيان، توجه في مستهله "بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، على موقفه الداعم وتجاوبه السريع بالموافقة على زيادة رواتب موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، لافتا الى "أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها هؤلاء الموظفون والمستخدمون، والتي تتطلب كل دعم ومساندة لتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة"، معتبرا أن "هذه اللفتة الكريمة من معالي الوزير تعكس حرصا كبيرا على حقوق العاملين وتقديرا لجهودهم وتفانيهم في خدمة الصالح العام".

كما تقدم المكتب العمالي بـ"الشكر إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلس الإدارة، على "تعاونهم وتفهمهم لأهمية هذه الزيادة في الرواتب التي ستساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل موظفي الصندوق".

وختم البيان: "إن حركة أمل، ومن خلال مكتبها العمالي، تؤكد على دعمها المتواصل لكل ما من شأنه تعزيز صمود الطبقة العاملة وتحسين ظروفها الحياتية، وتثمن كل جهد يُبذل في هذا الإطار".