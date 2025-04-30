Apr 30, 2025 12:18 PMClock
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بيان حكومي إسرائيلي: بناء على تعليمات من نتنياهو نفذ الجيش ضربة ضد مجموعة حاولت الاعتداء على الدروز في صحنايا

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