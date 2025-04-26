صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات البيان التالي:

"افاد تقرير اعلامي وارد في احدى الصحف الصادرة اليوم "عن مفاجأة المعنيين بإضافة الوزارة لمختار خامس قبل عدة أيام فقط لبلدة بسكنتا".

يهمّ المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن يوضح أنّه "أُضيف مختار واحد إلى بلدة بسكنتا – حي بسكنتا جنوبي بموجب القرار رقم 336 تاريخ 5/4/2024، والذي نُشر في الجريدة الرسمية – ملحق العدد رقم 14 بتاريخ 8/4/2024 ".

أما فيما يتعلّق بالمدن التي تُقسّم إلى أحياء، فتوضح الوزارة "أنّ طلبات الترشيح للمختارين والمجالس الاختيارية تتمّ وفقاً للتقسيم الوارد في قرار الدعوة، ويتعذّر إدخال أي طلب للبلدة بدلاً عن الحي، إذ يتم ذلك عبر برنامج معدّ خصيصاً لعملية الترشيح".

وتشير الوزارة الى "أنه تم تفعيل الخط الساخن 1766 لاستقبال أي شكوى أو استفسار".