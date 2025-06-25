صدر عن مصلحة المعلّمين في القوّات اللبنانيّة البيان التوضيحي التالي"

"يهمّنا أن نوضح، ردًا على ما ورد في أحد المقالات الإعلامية، أنّ ما تمّ تداوله حول تحالف حزب القوات مع جهات أو أحزاب أخرى في الانتخابات رابطة التعليم الثانوي غير دقيق.

نؤكد أن حزب القوات اللبنانية لم يدخل في أي تحالف انتخابي حتى اللحظة، وأي حديث عن "لائحة مدعومة من القوات اللبنانية" هو عارٍ عن الصحة ويهدف إلى خلق تصورات غير واقعية حول المشهد النقابي.

نحن في القوات اللبنانية نُجري اتصالاتنا وفقًا لثوابت واضحة، وعندما يتم التوافق على أي تحالف أو دعم لأي لائحة، سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للحزب بكل شفافية.